Georgina Rodríguez parece ter encontrado um novo passatempo: passear de iate. A companheira de Cristiano Ronaldo tem partilhado imagens de diversas viagens realizadas nos últimos dias, sobretudo após uma deslocação do casal a Viareggio, noticiada pelos jornais de Itália, para estudar a compra de uma embarcação da Azimut.



Sem confirmação dessa milionária aquisição, a verdade é que Georgina tem divulgado fotografias e vídeos a bordo de um iate, mesmo com Cristiano Ronaldo concentrado nos trabalhos da Juventus.



Ainda nesta sexta-feira, a espanhola partilhou mais uma imagem no barco, recordando uma viagem da véspera, em que apresentou um vistoso vestido dourado. Numa das fotografias, recorde-se, Georgina Rodríguez até mostrou mais do que queria.



