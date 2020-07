Georgina Rodríguez provocou alvoroço nas redes sociais com a partilha de uma fotografia na piscina, na manhã desta quinta-feira. A companheira de Cristiano Ronaldo limitou-se a desejar um «dia feliz» aos seus seguidores, mas foi o biquíni ousado da espanhola a chamar a atenção.



Até Melissa Satta, a famosa mulher de Kevin-Prince Boateng, fez questão de comentar a foto escaldante de Georgina, que mostrou o decote profundo do seu fato-de-banho, com um emoji de fogo.



Depois de várias imagens a bordo de um iate, o novo passatempo da companheira de Cristiano Ronaldo, e de um avião, a espanhola gerou milhares de comentários com uma simples fotografia numa piscina.



Veja essa e outras imagens de Georgina Rodríguez na galeria associada a este artigo.