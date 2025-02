Cristiano Ronaldo celebrou esta quarta-feira 40 anos e o momento foi celebrado ao redor do globo. Entre clubes e personalidades foram vários os parabéns que o internacional português recebeu durante o dia. No entanto, Georgina Rodríguez, com quem festejou presencialmente, só dedicou uma publicação ao parceiro no dia seguinte.

«Parabéns ao nosso grande amor, obrigado Deus por nos presenteares com um homem assim. Obrigado à vida por nos presentear com as vidas que nos dão a maior felicidade! A nossa família e os nossos filhos», começou por escrever esta quinta-feira no Instagram.

«Por uma vida juntos e abraçando-nos com toda a força. Tudo de melhor para o melhor», concluiu.

A modelo e influencer esteve presente na festa de aniversário de Cristiano Ronaldo, que também contou com a presença de toda a família do jogador.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos desde 2016. O futebolista tem cinco filhos, mas apenas dois são desta relação.