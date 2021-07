Cristiano Ronaldo e a namorada Georgina Rodríguez partilharam na terça-feira mais algumas fotografias das férias a bordo do iate do jogador, depois de um período de afastamento das redes sociais, na sequência do afastamento de Portugal do Euro 2020.



O capitão da seleção nacional, que continua a ser o melhor marcador do Campeonato da Europa com cinco golos, decidiu gozar um período de descanso com o círculo mais próximo.

Para além da companheira e dos quatro filhos, Ronaldo também conta com a companhia de amigos. Nas imagens surge o casal formado pelo jornalista Edu Aguirre (El Chiringuito de Jugones) e por Julia MM Salmeán, assim como o preparador físico Tony Falco.



Veja as fotografias das férias de Cristiano Ronaldo na galeria associada a este artigo.