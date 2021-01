Cristiano Ronaldo dedicou a Georgina Rodríguez o primeiro de dois golos marcados frente à Udinese, fazendo a letra G com os dedos.

A namorada do avançado português da Juventus agradeceu o gesto e publicou uma mensagem de agradecimento.



«O trabalho vence todos os males», começou por escrever Georgina Rodríguez, em latim, acrescentando: «O nosso primeiro golo do ano. Tão lindo, meu amor.»



No domingo à noite, para além de fazer uma assistência fabulosa, Cristiano Ronaldo bisou e ultrapassou Pelé na lista de melhores marcadores da história do futebol mundial.