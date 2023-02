Cristiano Ronaldo está de parabéns. O internacional português celebra 38 anos neste domingo.

O madeirense publicou algumas fotos do dia de anos e, se dúvidas houvesse, Cristiano Ronaldo esteve rodeado dos amigos mais próximos. Nas fotos publicadas, é possível ver a companheira Georgina Rodriguez e o filho mais velho, "Cristianinho". Presentes, e facilmente identificáveis, são José Semedo e Miguel Paixão, que jogaram com o madeirense na formação do Sporting. Semedo retirou-se recentemente do futebol.

Também o jornalista Edu Aguirre e a mulher, Julia Salmeán, estiveram na festa, tal como Ricardo Regufe, que era um dos homens da Nike na seleção portuguesa e que, agora, se apresenta como personal manager de Cristiano Ronaldo. Regufe é tido como um dos responsáveis pela mudança para o Al Nassr, da Arábia Saudita, substituindo o empresário Jorge Mendes.

Por fim, falta Miguel Marques, gestor responsável pela fortuna de Cristiano Ronaldo e que nas fotos publicadas surge sempre junto a Edu Aguirre.

