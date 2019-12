A Juventus realizou na segunda-feira à noite o tradicional jantar de natal, juntando jogadores, treinadores, dirigentes e outros elementos da estrutura do clube. Vestidos a rigor, com uma mistura de elegância e exuberância, os atletas foram naturalmente as grandes estrelas da noite.

Cristiano Ronaldo foi ao evento com o filho, Cristiano Júnior, e a companheira Georgina Rodríguez.