Georgina Rodríguez partilhou uma mensagem de apoio e agradecimento nas redes sociais, elogiando a dedicação do seu companheiro, Cristiano Ronaldo, após a conquista do títuoo de campeão italiano com a Juventus.

«A união faz a força e hoje somos campeões. Não sei que palavra inventar para descrever a tua dedicação, o que és, o que projetas, o que nos inspiraras a superar o que já és: o melhor do universo! Continua assim, 24 horas, 365 dias, ano após ano... Mas sempre fazendo valer a pena. Não podemos estar mais orgulhosos de ti, Cristiano. E assim celebramos», escreveu Georgina que partilhou uma fotografia da festa de uma pijama com os filhos de Cristiano.

Haverá melhor forma de celebrar?