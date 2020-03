No dia do pai, Cristiano Ronaldo teve direito a uma declaração de amor de Georgina Rodríguez. A companheira do português elogiou-o com palavras como «herói», «anjo da guarda» e «o melhor dos homens».



«Pela tua força e valentia serás sempre o nosso herói. Por nos protegeres de noite e de dia será o nosso anjo da guarda. Pelos momentos de alegria és o nosso amigo especial. Pelo amor grande que nos dás, pelo exemplo e apoio que dás, serás sempre para nós o mais importante e o melhor dos homens. Amamos-te, Papá», escreveu a espanhola nas redes sociais acompanhada de uma foto da família.



O capitão de Portugal encontra-se neste momento na Madeira com a família depois de ter deixado Itália, o país europeu mais afetado pela pandemia de coronavírus.