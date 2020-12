Georgina Rodriguez fez um enquadramento pouco normal na última publicação que partilhou nas redes sociais: a espanhola mostrou-se em casa, ao lado da árvore de natal, mas apenas em lingerie e com uns chinelos no pé. A árvore de natal tudo bem, os chinelos tudo bem, mas decididamente a lingerie parece ter pouco a ver com o natal.

Indiferentes a isso, milhares de pessoas reagiram, como sempre fazem, no Instagram com comentários a elogiar a espanhola ou likes às fotografias. Entre essas pessoas está Cristiano Ronaldo, o namorado de Georgina, que não resistiu a comentar primeiro com uma série de coraçõezinhos (sinal de amor) e depois com um muito claro: «Mamma mia».

O internacional português claramente gostou do enquandramento pouco habitual. Veja as fotos de que se fala na galeria associada a este artigo.