Um dos dois bebés gémeos de que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estavam à espera faleceu esta segunda-feira, informou o jogador português no Instagram.

«É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir», escreveu o avançado do Manchester United.

Ronaldo assumiu que estão «devastados» e pediu privacidade «neste momento tão difícil». «Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade», notou.

O futebolista português agradeceu ainda aos médicos e enfermeiros pelo apoio prestado.

