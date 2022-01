Georgina Rodríguez continua a promover a estreia do documentário sobre a sua vida, Soy Georgina, agendada para 27 de janeiro. Em entrevista ao El País, a companheira de Cristiano Ronaldo falou de vários temas, incluindo a relação com o internacional português.



Atualmente grávida de gémeos, Georgina abordou igualmente a relação que tem com os filhos: «Nem eu nem o Cristiano consideramos que a Alana seja a minha única filha. Os quatro são meus e todos me chamam mamã.»



A companheira de CR7 diz que não fala de futebol com o jogador, porque não domina o tema, e elogia os investimentos feitos pelo português ao longo da carreira.



«O Cristiano é um jogador de futebol, o melhor do mundo, que financeiramente está muito bem porque teve cabeça e fez negócios muito bons, para além de ser um homem lindo e perfeito», atirou Georgina.



Na entrevista, Georgina Rodríguez explicou ainda porque é que adora as viagens de jato privado e evita voos comerciais. :Quando vou com o Cristiano, as pessoas não veem mais nada além dele. Saltam para cima dele e não se importam que estejas com quatro filhos e carregada com malas. Levamos muitos empurrões. Eu preocupo-me com meus filhos, mas presumo que tal como as mães que vão ao parque e querem ter o seus filhos controlados e que eles não se percam».