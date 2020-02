Cristiano Ronaldo não perde uma oportunidade para passar tempo em família.

Nas redes sociais, o internacional português publicou uma fotografia com os seus quatro filhos, enquanto se preparavam para tomar banho.

Momentos mais tarde, Ronaldo partilhou um vídeo no qual joga uma partida (improvisada) de badminton com Georgina Rodríguez, com os seus filhos bem de perto a observar cada passo do pai.

A dado momento, quando a sua companheira vence o ponto, o jogador português solta, entre gargalhadas, «que agressividade!» para Georgina.