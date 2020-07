Georgina Rodríguez rubricou um novo acordo com uma marca inglesa de roupa com quem já trabalhou anteriormente. A companheira de Cristiano Ronaldo junta-se a estrelas como Kourtney Kardashian, Ashanti ou Saweetie, divulgando nas redes sociais os produtos da marca.



Com 19,4 milhões de seguidores no Instagram, Georgina beneficia da imensa popularidade para garantir a exposição dos produtos. Na segunda-feira, optou por um macacão vermelho. Já esta quarta-feira, mostrou-se em lingerie da marca.



«A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos», escreveu a companheira de Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia.



Veja a galeria de imagens de Georgina Rodríguez associada a este artigo.