Ginho, defesa do União de Paredes, destacou o carácter de Cristiano Ronaldo com quem jogou nas seleções jovens de Portugal. Segundo o jogador do conjunto do Campeonato de Portugal, o avançado da Juventus já queria ser o melhor do mundo quando os colegas apenas sonhavam em ser futebolistas.



«O [Cristiano] Ronaldo era diferente, tinha uma mentalidade e uma qualidade técnica acima da média e, com 15/16 anos, já dizia que ia ser o melhor do mundo, quando nós, os restantes colegas, apenas queríamos ser profissionais e ir à seleção», recordou, à Lusa.



Ginho, que na altura representava o FC Porto, estreou-se nas seleções jovens juntamente com Ronaldo, no Torneio de Torres Novas, de sub-15. O defesa do Paredes logo perceber na estar na presença de um jogador distinto.

«Na altura, olhámos para o que ele dizia sobre ser o melhor mais como um sonho, algo, se calhar, impossível para um jogador à época tão franzino por comparação às grandes referências da altura, como Ronaldo ‘Fenómeno', Roberto Carlos, Figo ou Zidane. Foi uma chapada de luva branca e a prova de que o foco e a determinação, além do talento, claro, tornam tudo muito mais fácil», recordou.



De resto, o antigo internacional jovem por Portugal lembrou o quão competitivo Ronaldo era já com 15 anos.

«Perder não está no ADN de ninguém, mas no caso do [Cristiano] Ronaldo era ainda pior. Fosse a jogar pingue-pongue, bilhar ou à carica. Ficava verdadeiramente fulo quando alguém lhe ganhava. Trabalhou muito para ser o que é hoje, o melhor ou, garantidamente, um dos melhores jogadores de todos os tempos», afirmou.

Após ter concluído a formação no FC Porto, Ginho representou o Penafiel, Trofense, Ayia Napa, União da Madeira, Desp. Aves, Cherno More, Felgueiras e Cinfães, além do Paredes.