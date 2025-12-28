Cristiano Ronaldo
Há 2h e 26min
Globe Soccer Awards: Ronaldo volta a ser eleito o melhor jogador do Médio Oriente
Avançado português distinguido pelo terceiro ano seguido
Avançado português distinguido pelo terceiro ano seguido
Cristiano Ronaldo foi distinguido com o prémio de melhor jogador a alinhar no Médio Oriente.
O avançado português recebeu o galardão dos Globe Soccer Awards pelo terceiro ano consecutivo.
Cristiano Ronaldo superou Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahli) e Salem Al-Dawsari (Al Hilal).
(artigo atualizado)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS