Cristiano Ronaldo foi distinguido com o prémio de melhor jogador a alinhar no Médio Oriente.

O avançado português recebeu o galardão dos Globe Soccer Awards pelo terceiro ano consecutivo.

Cristiano Ronaldo superou Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahli) e Salem Al-Dawsari (Al Hilal).

