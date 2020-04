Atualmente a jogar no Hellas Verona, Miguel Veloso, de 33 anos, relembrou o triunfo em casa por 2-1, a contar para o campeonato, frente à Juventus de Cristiano Ronaldo, no início de fevereiro.

O internacional português admitiu que sentiu um gosto especial ao derrotar CR7. «A emoção de derrotar o Cristiano Ronaldo? Foi boa, porque eu conheço-o e sei que não gosta de perder. Vê-lo irritado foi muito bom, mesmo apesar de termos conversado no final», garantiu Veloso, nas redes sociais do Hellas Verona, durante a rubrica 'a tu per tu'.

O médio português também falou sobre a importância que tem na equipa, especialmente no capítulo das bolas paradas.

«Este ano tenho treinado mais esse aspeto do que nos anos anteriores. A casa dos meus pais tem um jardim e eles não ficavam nada satisfeitos por treinar lá, porque todos os dias chutava nas laranjas. É tudo uma questão de treino», concluiu.