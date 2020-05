No dia em que Ronaldo voltou a Turim, após cerca de dois meses na Madeira, Brayan Riascos partilhou uma foto com o português no relvado da Madeira onde se encontraram durante um treino no estádio da Madeira.



«Foi um prazer conhecer a máquina em pessoa. Que humildade. Obrigado, CR7», escreveu o jogador do Nacional nas redes sociais na legenda a uma foto com o craque da Juventus.