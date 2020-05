Após a subida do Nacional ter sido confirmada, Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem de parabéns ao clube onde jogou na infância.



«Pessoal, é o CR7. É para vos mandar um grande abraço, conheci alguns jogadores, não todos, na Choupana, mas foi um prazer estar aí com todo o pessoal e usufruir das instalações que têm para me manter em forma. Mando-vos um grande abraço e desejo-vos o melhor sucesso possível. Parabéns pelo ano e pela temporada que fizeram, excelente. Nacional está na primeira divisão. Parabéns a todos, presidente, staff, toda a família nacionalista. Desfrutem do momento e descansem as mocas (risos). Ainda não sei se vamos jogar agora em Itália, estou na expectativa. Vamos esperar. Em relação a vocês, boa sorte para a próxima época e estamos juntos. Obrigado por tudo! Siiimmm», disse o internacional português numa gravação de voz divulgada pelo Jornal da Madeira.



Ronaldo esteve no Funchal desde o dia 9 de março e viajou no passado domingo para Turim. O capitão da seleção portuguesa chegou a utilizar o estádio da Madeira para treinar e manter a forma durante a interrupção da Serie A para manter a forma física.



A mensagem de CR7: