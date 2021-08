Antigos colegas e futuros companheiros, os jogadores do Manchester United reagiram com espanto ao regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United.

O português Bruno Fernandes fez, até, duas publicações nas redes sociais, que explicam bem o sentimento do médio. Rio Ferdinand e Patrice Evra, que jogaram com Cristiano nos red devils também foram dos primeiros a reagir.

Mas há mais: Schmeichel, Tim Howard, Van der Sar, Gary Neville, Marcus Rashford, Jadon Sancho e outros também mostraram admiração pela novidade.

HE IS COMING HOME! Back where you belong @Cristiano 🤩🔴🏆 pic.twitter.com/37FzMqYFIT — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) August 27, 2021

How are you feeling @ManUtd fans? Always dreamt but never expected that it would happen! Welcome back in Manchester @Cristiano pic.twitter.com/L5xDwJhWqU — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 27, 2021

Big respect to the @ManUtd hierarchy for making this happen…@Cristiano is back home & I’m BUZZZING!!!



See you soon my friend.



RF



👉🏽 https://t.co/x8WAWBYee1 pic.twitter.com/Uu8Lu4nMoK — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 27, 2021

The “ You won’t win anything with kids “ moment 😂😂😂 https://t.co/6jIiBHkKs0 — Gary Neville (@GNev2) August 27, 2021

The king is back home 😁 — Rafael da Silva (@orafa2) August 27, 2021

SCARY HOURS! — Jadon Sancho (@Sanchooo10) August 27, 2021