Georgina Rodriguez continua muito ativa nas redes sociais, o que faz parte do trabalho dela: afinal de contas, enquanto influencer a espanhola tem de partilhar o que está a fazer e mostrar-se na intimidade da família. A última fotografia publicada no Instagram mostra Georgina a dar um toque no visual durante um ensaio fotográfico em Itália. A namorada de Cristiano Ronado mostrou-se num café, cheia de glamour, e escreveu «Todos a remar» e a hashtag «dia de trabalho».

Ora a família do internacional português não ficou indiferente e fez questão de dar força à namorada. A mãe Dolores Aveiro meteu um like e comentou com um emoji de bejio. A irmã Katia Aveiro comentou a fotografia com vários emojis, entre eles um coração vermelho. E a sobrinha Alicia Aveiro meteu também um gosto. Um sinal de que as coisas entre Georgina Rodriguez e os familiares de Cristiano Ronaldo não estarão assim tão frias como algumas notícias levavam a acreditar.