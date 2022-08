Louis Saha, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo, na primeira passagem pelo Manchester United, considera que o internacional português só pensa nele próprio e diz que tem estado a ter um comportamento «egoísta» face aos adeptos do Manchester United.

«Do ponto de vista de Cristiano Ronaldo, é um pouco irreal pedir a um clube daquele tamanho que se adapte a ele ou ao seu sonho. Como adepto do Manchester United sinto que ele não mostrou o suficiente e que só pensa nele próprio», atirou o antigo avançado francês em declarações à Sky Bet.

Apesar das palavras duras, Saha diz que não pretende julgar Cristiano Ronaldo porque «é um jogador incrível» e até gostaria que continuasse em Old Trafford, «porque é um atleta profissional».

A verdade é que Louis Saha não foi o primeiro a criticar o comportamento do internacional português. O próprio treinador do United, Erik Ten Hag, já tinha qualificado o seu comportamento como «inaceitável», depois de Cristiano Ronaldo ter saído do estádio quando o jogo frente ao Rayo Vallecano ainda estava a decorrer.