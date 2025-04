Cristiano Ronaldo assinalou esta sexta-feira o terceiro aniversário da filha Bella Esmeralda e não esqueceu Ángel, irmão gémeo que faleceu no decorrer do parto em 2022.

Um dia de emoções fortes para a família que não esquecerá as horas de angústia, há três anos, quando Bella veio ao mundo, sem o irmão Ángel.

O craque do Al Nassr assinalou o momento com uma fotografia ternurenta com Bella, mas fez uma referência a Ángel nas hashtags. «Feliz dia, meu amor! O nosso amor está sempre contigo», escreveu o internacional português.

Além de Bella, Cristiano Ronaldo tem mais quatro filhos; Cristianinho Junior, Eva Maria, Mateo Ronaldo e Alana Martina.