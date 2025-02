Na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais, Cristiano Ronaldo reagiu ao anúncio de Marcelo, que encerrou a carreira de jogador.

«Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida», escreveu Cristiano Ronaldo.

Juntos no Real Madrid de 2009 a 2018, formaram uma dupla adorada pelos adeptos, ora pelo elo no relvado, ora pela cumplicidade no quotidiano.