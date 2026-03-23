Cristiano Ronaldo está fora da convocatória da Seleção Nacional para os jogos particulares diante do México e Estados Unidos por uma lesão contraída na parte posterior da coxa (lesão nos isquiotibiais) e não joga ao serviço do Al Nassr há dois jogos.

O capitão da seleção portuguesa mostrou, esta segunda-feira, como está a correr a recuperação. Com uma fotografia no ginásio, o «astro» de 41 anos refere que está a «melhorar a cada dia».