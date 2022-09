O anúncio de Cristiano Ronaldo, em plena Gala das Quinas de Ouro, de que pretende continuar a jogar até ao Euro2024, voltou a colocar o nome do internacional português em destaque nas redes sociais e resultou num convite inesperado para o jogador que termina contrato com o Manchester United no final da corrente temporada.

A declaração de Cristiano Ronaldo foi divulgada com destaque na plataforma de streaming inglesa DAZN e, entre os muitos comentários que gerou, destacou-se um de Marco Silvestri, guarda-redes da Udinese. «Vem para a Udinese», solicitou o guarda-redes de 31 anos. Uma publicação que gerou ainda mais comentários, incluindo da própria Udinese que reagiu ao comentário do seu jogador com dois emojis.

A verdade é que o anúncio de Cristiano Ronaldo promete trazer o nome do português novamente para a ribalta do mercado e a Udinese, onde já jogam os portugueses Beto e Vivaldo Semedo, está no terceiro lugar da Série A a apenas um ponto dos líderes Atalanta e Nápoles.