A um nome incontornável associado à ascensão de Cristiano Ronaldo que, esta quarta-feira, comemora 40 anos, no mundo do futebol: Jorge Mendes.

Num especial do jornal espanhol Marca dedicado à carreira do craque, o empresário português dedica uma carta ao «melhor jogador da história» na qual destaca a sua eterna insatisfação, seja aos 20 anos, como aos 30 e ainda aos 40 anos.

«Falar de Cristiano Ronaldo é falar de um ser predestinado. É falar de uma pessoa muito especial, seja como jogador ou como pessoa. Alguém que não conhece o impossível, alguém que faz da superação, do profissionalismo, da motivação e da ambição os seus lemas de vida. Para ele, não há limite que não se possa alcançar», começa por escrever aquele que também é apontado como o melhor empresário de sempre.

Uma superação e uma motivação que Jorge Mendes ainda vê na atualidade no empenho do seu antigo jogador. «Foi assim durante mais de duas décadas e continuar a sê-lo. No dia em que Cristiano cumpre 40 anos, eu não posso deixar de felicitar o melhor jogador da história do futebol mundial. Sim, sempre o disse, repito-o e continuarei a assegurar o mesmo a todos aqueles que me perguntem: Cristiano faz parte da história do futebol mundial como o melhor jogador da história», prosseguiu.

Uma carreira construída com recordes atrás de recordes e Jorge Mendes não tem dúvidas que Ronaldo ainda vai alcançar mais objetivos. «A sua ambição de ser sempre melhor, como realmente o é, impede-o de cair na rotina. Nunca está satisfeito. Não o estava com 20 anos, não o estava com 30 e não o está agora, com 40 anos. Cristiano continua a marcar golos atrás de golos, batendo recorde atrás de recorde, desfrutando e desfrutando do que faz de forma exemplar. Quer sempre mais, mais e mais, e por isso acredito firmemente que poderá alcançar o número absolutamente único e extraordinário de 1000 golos marcado na sua carreira», atirou.

A fechar a missiva, Jorge Mendes não tem dúvidas em apontas Cristiano Ronaldo como um «modelo». «É um modelo a seguir para os mais jovens por tudo o que fez, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação e compromisso, pela fome inesgotável de aumentar os seus êxitos. Felicidades, Cristiano, neste dia tão especial. Desejo-te que celebres a vida como mereces», destacou ainda o empresário.