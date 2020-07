O jornalista britânico Piers Morgan ficou tão impressionado com a bomba de Cristiano Ronaldo, frente ao Génova, que fez uma publicação no Twitter a partilhar o golo.

Na legenda, escreveu: «BOOOM! É por isto que Cristiano Ronaldo é o melhor de sempre. O Messi não consegue fazer isto», escreveu. A publicação despertou várias reações, sobretudo pela comparação com o argentino. Um dos que comentaram foi Cesc Fàbregas, agora jogador do Mónaco, e ex-companheiro de Messi no Barcelona.

Fàbregas respondeu com um emoji de gargalhada a publicação do apresentador, mas não se ficou por aí, comentando também com um emoji uma resposta de uma utilizadora, que dizia que, «em termos técnicos, Messi e Ronaldo estão equiparados, mas Ronaldo sobe de nível com a personalidade pública mais carismática, que o torna no pacote completo».