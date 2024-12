Uma vez que o campeonato saudita apenas regressa em janeiro, Cristiano Ronaldo desfruta da quadra natalícia na Escandinávia, em concreto na Lapónia. A título de curiosidade, importa referir que esta região alcança o território de quatro países: Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.

O Al Nassr é 4.º na Liga, com 25 pontos, menos 11 do que o Al Ittihad. A vice-liderança pertence ao Al Hilal, que leva 34 pontos, mais seis do que o Al Qadisiyah (3.º).