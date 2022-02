O que se passa com Cristiano Ronaldo? O internacional português está há quatro jogos sem festejar um golo e se não marcar esta terça-feira frente ao Burnley vai igualar a pior sequência em mais de uma década, registada ainda no Real Madrid quando uma série de cinco jogos em jejum deu que falar na liga espanhola.

CR7 é sinónimo de golo, mas a verdade é que o internacional português ficou em branco nos últimos quatro jogos. O último golo festejado com a habitual pirueta foi marcado a 30 de dezembro de 2021, curiosamente frente ao Burnley (3-1), o adversário dos Red Devils desta terça-feira. Feitas as contas, ainda não vimos Ronaldo festejar em 2022.

Ficou em branco na derrota com o Wolverhampton de Bruno Lage (0-1), nos triunfos sobre o Brentford (3-1) e West Ham (1-0) e ainda no empate na Taça de Inglaterra frente ao Middlesbrough (1-1). Neste último jogo, Cristiano Ronaldo teve uma oportunidade soberana para quebrar o jejum, na marcação de uma grande penalidade, mas atirou ao lado e a equipa de Old Trafford acabou, depois, por cair, no desempate por penáltis.

Atenção que estamos a falar na pior sequência da última década, uma vez que antes disso, Cristiano Ronaldo teve séries de jejum mais prolongadas. Logo na segunda temporada no Manchester United, em 2004/05, numa altura em que ainda se estava a afirmar, esteve treze jogos sem marcar. Ainda no United, entre finais de 2008 e início de 2009, também esteve sete jogos sem festejar e, mais tarde, já no Real Madrid, também cumpriu cinco jogos sem fazer golos.

A verdade é que nos últimos anos foi muito raro passar mais de três semanas sem ver CR7 marcar um golo. Vamos há quatro jogos sem piruetas de Ronaldo e se não marcar esta terça-feira fica registado o pior jejum em mais de uma década.