Ronaldo disse a Sir Alex Ferguson que aceitava regressar ao Manchester United, relatou Evra. O antigo internacional francês recordou uma conversa com o histórico técnico escocês em 2013, na qual este assumiu que pretendia contratar o português e Gareth Bale.



«O meu objetivo e tenho 99 por cento de que vamos ter o Cristiano Ronaldo e o Gareth Bale. Só preciso desses dois jogadores para ganhar a Liga dos Campeões outra vez», contou o ex-lateral acerca da conversa com Ferguson, citado pelo site dos red devils.



«Para ser sincero, quando falei com o Cristiano, ele disse-me que deu o 'sim' a Ferguson e que regressaria. Foi ele que me disse», acrescentou.



As duas transferências nunca aconteceram e duas semanas depois, Ferguson retirou-se.



«Chegámos a Carrington, vi vários jornalistas e pensei: 'Wow, alguém fez alguma coisa mal. Talvez um jogador seja o protagonista! Estamos em sarilhos'. Mas quando chegaram, disseram-nos para esperar no balneário que o treinador queria falar connosco. Sempre que ele vinha ao balneário, nunca era para dar boas notícias. Entrou e disse: 'Desculpe. Várias pessoas disseram que me ia retirar antes de eu dizer a mim próprio. Vou retirar-me porque a minha mulher precisa de mim'. Ele pediu desculpa sobretudo ao Van Persie e ao Shinji [Kagawa] porque tinha acabados de os contratar», explicou Evra.