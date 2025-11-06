Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo continua com números impressionantes de golos. O avançado do Al Nassr leva nove golos em dez jogos pelo clube e cinco em quatro jogos pela Seleção Nacional em 2025/26.

Perante estes números, Ronaldo rebate as críticas de quem justifica esse número de golos com a competitividade da Liga saudita. «Desculpas», diz o avançado.

«Ano após ano, marco mais. Num ano mau, marco 25 golos. Num clube da Premier League marcaria hoje o mesmo número de golos, facilmente. Numa boa equipa, com 40 anos, marcaria o mesmo», afirma.

«Os números não mentem. Quem diz isso nunca jogou na Arábia Saudita, nunca correu com 40 graus Celsius. A Liga Saudita é muito melhor do que a portuguesa, está claro, e melhor do que a francesa, que é só o PSG. A Premier League é boa, número um. Porque é que não contam a Liga saudita para a Bota de Ouro? Vejam a quantidade de jogadores de topo que nós temos. Perguntem aos outros jogadores se a Liga é boa. Para mim, é mais fácil marcar em Espanha do que na Arábia Saudita», rematou.

E se há quem perceba de marcar em Espanha, é Ronaldo. Ao serviço do Real Madrid, entre 2009 e 2018, o ponta-de-lança marcou 450 golos em 438 jogos, numa média superior a um golo por jogo. No Al Nassr, o avançado tem 102 golos em 115 partidas.