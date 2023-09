Cristiano Ronaldo continua a arrastar multidões de fãs como foi evidente esta segunda-feira no Irão, onde o Al Nassr chegou para o jogo de terça-feira frente ao Persepolis, relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.

Centenas de jovens de telemóvel em punho procuraram fotografias do internacional português no percurso que o autocarro percorreu entre o aeroporto e o hotel onde a equipa saudita vai ficar instalada na capital iraniana.

Outros, mesmo sem verem a estrela do Al Nassr, não se cansaram de entoar o nome do jogador português e de imitar o tradicional festejo de CR7, com saltos e piruetas em plena rua, a terminarem, em conjunto, com o tradicional «simmmm».

Já no recinto do hotel, dezenas de jovens tentaram escalar um montanha, junto à unidade hoteleira, na esperança de terem mais um vislumbre de Cristiano Ronaldo.

Uma verdadeira loucura nas ruas de Teerão, como pode comprovar no vídeo associado.

Já no hotel, longe da euforia que ainda se vivia no exterior, Cristiano Ronaldo foi presentado com um tapete persa.