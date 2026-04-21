Começa a ganhar forma a possibilidade de Cristiano Ronaldo cumprir o sonho de vir a jogar com o filho Cristianinho na próxima temporada.

Uma possibilidade que começou a ser mencionada pela imprensa saudita já no verão de 2025, depois do internacional português ter renovado por mais uma temporada pelo Al Nassr e que foi reforçada, agora, por novas notícias e por uma publicação de Fabrizio Romano que adianta que o clube saudita está a equacionar a possibilidade de juntar pai e filho no plantel de Jorge Jesus.

O jornal Al Weeam News recuperou o assunto esta terça-feira, recordando que Cristianinho comemora 16 anos a 17 de junho e poderá mesmo ser promovido para o plantel principal do clube de Riade.

Fabrizio Romano, jornalista italiano, especialista em notícias de mercado, cita a mesma fonte que adianta ainda que a decisão só será tomada no final da corrente temporada, após uma «avaliação técnica» do jovem jogador que atua na equipa de sub-17 do Al Nassr.

