Sauditas dizem que Ronaldo e Cristianinho podem jogar juntos na próxima época
Al Nassr só vai decidir no final da corrente temporada
Começa a ganhar forma a possibilidade de Cristiano Ronaldo cumprir o sonho de vir a jogar com o filho Cristianinho na próxima temporada.
Uma possibilidade que começou a ser mencionada pela imprensa saudita já no verão de 2025, depois do internacional português ter renovado por mais uma temporada pelo Al Nassr e que foi reforçada, agora, por novas notícias e por uma publicação de Fabrizio Romano que adianta que o clube saudita está a equacionar a possibilidade de juntar pai e filho no plantel de Jorge Jesus.
O jornal Al Weeam News recuperou o assunto esta terça-feira, recordando que Cristianinho comemora 16 anos a 17 de junho e poderá mesmo ser promovido para o plantel principal do clube de Riade.
Fabrizio Romano, jornalista italiano, especialista em notícias de mercado, cita a mesma fonte que adianta ainda que a decisão só será tomada no final da corrente temporada, após uma «avaliação técnica» do jovem jogador que atua na equipa de sub-17 do Al Nassr.
🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026
He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.
Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea