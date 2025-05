Cristiano Ronaldo despediu-se dos adeptos do Al Nassr pouco depois de ter marcado, na conversão de um penálti, aquele que terá sido o último golo em casa, no triunfo da equipa de Riade sobre o Al Khaleej (2-0).

O internacional português, que tinha desperdiçado outro penálti no decorrer do jogo, acabou por marcar em tempo de compensação e, mal acabou o jogo, dirigiu-se às bancadas, acenando, em jeito de despedida.

Cristiano Ronaldo deu praticamente uma volta ao estádio, foi acenando, cumprimentado os companheiros, e aproximou-se de uma das balizas para ir tocar nos dois postes, em mais um sinal evidente de «adeus», depois de um jogo em que acertou duas bolas nos ferros.

O Al Nasser ainda tem mais um jogo, na próxima segunda-feira, mas será no terreno do Al Fateh. O internacional português deverá viajar, depois, para Lisboa para se juntar à Seleção Nacional que se vai preparar para a Final Four da Liga das Nações. O jogo com a Alemanha, em Munique, está marcado para 4 de junho.

Veja as imagens do adeus de Ronaldo: