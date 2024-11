Em entrevista à Betis TV, Vítor Roque, que no verão foi apontado ao Sporting, falou sobre os primeiros meses no Barcelona e revelou quem sempre foi o ídolo de infância.

«O meu ídolo sempre foi o Cristiano Ronaldo. Também gosto bastante do Neymar, pela sua forma de jogar e magia brasileira, mas sempre me foquei muito no Cristiano», disse o jogador emprestado pelo Barcelona, clube que CR7 foi rival durante largos anos quando jogava pelo Real Madrid.

Sobre a chegada ao Barcelona, Vítor Roque revelou que viveu momentos difíceis, mas que agora está feliz no Bétis.

«Estava no Brasil e não sabia se viria ou não. Fiquei a saber que vinha para Espanha uma semana antes, estava de férias. Cheguei, tive poucas oportunidades e não tive o meu tempo de adaptação. Passei maus momentos ali, mas aprendi com isso. Agora, estou muito contente em estar aqui e as coisas que aprendi no Barcelona ajudam-me hoje em dia», partilhou.

Esta época, o avançado brasileiro leva um total de 14 jogos e cinco golos com a camisola do Bétis.