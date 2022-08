Sai ou fica no Manchester United? O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita.

Jaap Stam, antiga lenda do clube, abordou a situação delicada dos red devils e aconselhou o internacional português a sair do clube, se essa é a sua vontade.

«Todo a gente conhece Ronaldo e reconhece o que ele fez pelo United na temporada passada e no passado. Mas se ele não está feliz e quer sair, talvez o melhor seja ele sair porque isso afeta os colegas de equipa», disse o antigo internacional neerlandês ao Safe Betting Sites UK.

Stam acrescentou ainda que o craque português sabia há muito tempo que o clube inglês não iria competir na Liga dos Campeões nesta temporada.

«Ronaldo já sabia no final da temporada passada que não ia jogar na Liga dos Campeões com o United, pelo que assumo que Ten Hag teve uma conversa com ele antes de começar. Não sei se Ronaldo abordou esse tema, caso contrário, eles poderiam ter tomado uma decisão mais cedo, antes do início da época. Percebo que o técnico queira a continuidade de um jogador como ele, porque traz muita qualidade à equipa e ao clube», afirmou o antigo jogador de 50 anos.