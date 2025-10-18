Cristiano Ronaldo
VÍDEO: Cristiano Ronaldo acena a IShowSpeed e o streamer perde a cabeça
Influencer norte-americano ficou em êxtase ao ser reconhecido pelo craque do Al Nassr
IShowSpeed é um dos maiores fãs de Cristiano Ronaldo e viajou até à Arábia Saudita para realizar um sonho: ser notado pelo craque português.
Este sábado, o influencer norte-americano foi assistir ao Al Nassr-Al Fateh e, sentado nas primeiras filas da bancada, foi presenteado com algo que não estava à espera: Cristiano Ronaldo aproximou-se da linha e cumprimentou-o com um aceno.
«Meu Deus, ele acenou-me! Ele acenou-me!», disse em êxtase.
Veja o momento:
