IShowSpeed é um dos maiores fãs de Cristiano Ronaldo e viajou até à Arábia Saudita para realizar um sonho: ser notado pelo craque português.

Este sábado, o influencer norte-americano foi assistir ao Al Nassr-Al Fateh e, sentado nas primeiras filas da bancada, foi presenteado com algo que não estava à espera: Cristiano Ronaldo aproximou-se da linha e cumprimentou-o com um aceno.

«Meu Deus, ele acenou-me! Ele acenou-me!», disse em êxtase.

Veja o momento: