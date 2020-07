Cristiano Ronaldo chegou-se à frente, como em tantas outras vezes na carreira, e deixou a Juventus à beira do nono título consecutivo na Serie A.

Esta noite, frente à Lazio, o internacional português bisou e deu o triunfo dos bianconeri frente à Lazio, por 2-1.

Depois de uma primeira parte cinzenta, a formação de Maurizio Sarri voltou dos balneários com vontade de resolver a questão. Primeiro Ronaldo viu um golo ser-lhe negado em cima da linha de baliza, mas depois, aos 51 minutos, balançou mesmo as redes, depois de um penálti cobrado de forma exemplar.

Três minutos volvidos, novo golo: recuperação de Dybala, o argentino conduziu a bola até à baliza adversária, só com Strakosha pela frente, e deu depois ao lado para o bis de CR7.

Ronaldo não ficou satisfeito e foi em busca do hat-trick. Com Dybala novamente na jogada, o avançado luso esteve perto do terceiro, mas o cabeceamento embateu com estrondo na trave.

Só que esta Juventus, já não é novidade, tem tido muita dificuldade em segurar vantagens e esta noite foi mais um exemplo disso.

A Lazio cresceu na partida e conseguiu reduzir: Immobile respondeu na mesma moeda a Ronaldo e fez o 2-1 a sete minutos do fim, também de penálti. Os romanos voltaram a ameaçar, mas Szczesny brilhou a grande altura para evitar o empate.

Com este resultado, a Juventus segue líder a quatro jornadas do fim do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o Inter de Milão, segundo. A Lazio está no quarto lugar, com 69 pontos.

A luta pelo prémio de melhor marcador da Serie, essa, está ao rubro: os dois protagonistas, Ronaldo e Immobile, estiveram em campo, mas continua tudo na mesma, com 30 golos para ambos.