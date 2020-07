Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove.

Nove vezes campeã, nove vezes Juventus.

Esta noite, os bianconeri venceram na receção à Sampdoria, por 2-0, e conquistaram a nona Serie A consecutiva. Cristiano Ronaldo, claro, foi decisivo.

Num jogo cinzento, Ronaldo deu vantagem à equipa de Sarri em cima do intervalo. Livre estudado com Pjanic e o internacional português, solto de marcação, a rematar colocado para o fundo das redes adversárias.

No segundo tempo, a partida não ganhou cor e até foi a Sampdoria a crescer no jogo. Alguma ineficácia e um atento Szczesny evitaram o empate.

E como quem não marca, sofre... a Juventus marcou.

Mais uma vez Ronaldo esteve na jogada, mas desta vez o remate foi defendido por Audero. Na recarga, porém, Bernardeschi foi mais rápido do que toda a gente e fez o 2-0. Resultado fechado e título no bolso.

Em cima do minuto 90, refira-se, Ronaldo ainda teve nos pés uma soberana oportunidade para voltar a faturar, mas, na marca de penálti, o português atirou à barra.

A Juventus, como já foi referido, é eneacampeã e conquista o 36.º título da sua história. Maurizio Sarri, técnico bianconero, vence pela primeira vez um campeonato. É apenas o seu segundo troféu da carreira, depois da Liga Europa conquistada o ano passado ao serviço do Chelsea.

Já Ronaldo, bicampeão italiano, juntou mais um título ao seu palmarés e mais um golo à conta pessoal esta temporada: o português está a três do líder de artilheiros da Serie A, Immobile, que tem 34, e que divide igualmente o topo da corrida à Bota de Ouro com Lewandowski, avançado do Bayern de Munique.