O museu CR7, no Funchal, teve uma visita especial.

De férias na Madeira, o internacional inglês Jamie Vardy, jogador do Leicester City e vencedor da Bota de Ouro da Liga Inglesa em 2019/2020, decidiu passar pelo museu de Cristiano Ronaldo, situado no Funchal.

O momento foi publicado nas redes sociais do próprio museu, com a frase: «Obrigado pela tua visita, campeão». E nem faltou a reação do dono da casa, Cristiano Ronaldo, que comentou a fotografia usando «emojis» em jeito de saudação e agradecimento.

Jamie Vardy renunciou à seleção inglesa em 2018, e por isso não está a participar da campanha que já vai nos quartos de final do Euro 2020.