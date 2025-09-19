Cristiano Ronaldo sempre foi um acérrimo defensor do futebol saudita, mesmo este sendo alvo de críticas face à qualidade e intensidade do campeonato. Com a chegada de João Félix, as opiniões negativas acentuaram-se e vários adeptos mostraram decepção, afirmando mesmo que o ex-Benfica «terminou a carreira precocemente» ou que foi para o Al Nassr para estar «mais perto da Seleção Nacional».

Ora, Cristiano Ronaldo não concordou e utilizou as redes sociais para se defender a si próprio e ao compatriota. O capitão da Seleção Nacional comentou um excerto de um podcast, o Chuveirinho, partilhado no Instagram e não perdoou as críticas a Félix:

«Otários não percebem nada de futebol e opinam», escreveu a acompanhar com emojis a rir.

No excerto em questão, um dos intervenientes mostrou-se desapontado com a transferência de Félix, atirando mesmo que o jogador «reformou-se» aos 25 anos e que o selecionador nacional é o próprio CR7.

Perto de reforçar o Benfica no mercado de verão, João Félix acabou por deixar o Chelsea e rumar ao Al Nassr, a troco de 30 milhões de euros. Até ao momento apontou quatro golos em cinco jogos pela equipa de Jorge Jesus.