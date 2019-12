Os prémios Globe Soccer Awards, que foram entregues este domingo no Dubai, contam com três portugueses no júri.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e os internacionais portugueses Deco e Figo fazem parte do júri dos prémios que este ano distinguiram Cristiano Ronaldo, João Félix, Jorge Mendes e a Academia do Benfica.

Na lista que consta no site oficial dos prémios pode ver-se que o juri, composto por 23 elementos, conta ainda com: Adriano Galliani, antigo dirigente do Milan; Antonio Conte, treinador; Augusto César Lendoiro, ex-presidente do Deportivo da Corunha; Demetrio Albertini, ex-internacional italiano; Enrico Bendoni, Global Soccer; Éric Abidal, ex-jogador e agora dirigente do Barcelona; Fabio Capello, treinador; Felix Brych, árbitro; Giovanni Branchini, empresário; Khalid Al Doseri; Mahdi Ali, ex-jogador; Marcello Lippi, treinador; Mario Gallavotti, FIFA; Miguel Ángel Gil, dirigente do Atlético de Madrid; Mohamed Kamali, DubaiSports; Mustafa Agha, jornalista; Nicola Rizzoli, ex-árbitro, Rob Jansen, antigo jogador holandês; Saeed Hareb; DubaiSports; Umberto Gandini, Associação Europeia de Clubes.

O juri tem vindo a ser atualizado ao longo dos anos. Os últimos nomes a serem incluídos foram Deco e Abidal.