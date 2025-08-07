Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória, num amigável, do Al Nassr por 4-0 frente ao Rio Ave, abordando os primeiros tempos de Jorge Jesus ao comando dos sauditas.

[Como é que estão a ser os primeiros tempos com Jorge Jesus?]

É uma energia diferente, conceitos diferentes. É pouco a pouco. Começámos há pouco. Não podemos tirar já ilações. A época é longa, mas temos treinado bem e isso é que espero durante o ano: que sejamos consistentes e possamos ganhar títulos.

[Fizeste um hat-trick hoje. Isso mostra como ainda estás com força para a nova temporada?]

Isso não é o mais importante. A pré-época é para cansar, ganhar ritmo de jogo. Temos treinado bastante bem e aquilo que queremos é preparar bem o primeiro jogo oficial, dia 19, em Hong Kong. Marcar é sempre importante, mas era bom que já valessem.