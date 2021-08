Cristiano Ronaldo deixou de ser jogador da Juventus e vai assinar pelo Manchester United. No dia em que deixou Turim, vários futebolistas da Vecchia Signora deixaram uma mensagem para o português.

Leonardo Bonucci escreveu: «Partilhámos tantos momentos e, para mim, foi um prazer vivê-los a teu lado. Mentalidade, profissionalismo e vontade de melhorar foram os ensinamentos que deixaste a mim e ao grupo. Boa sorte na nova aventura.»

Abbiamo condiviso tanti momenti e per me è stato un piacere viverli accanto a te. Mentalità, professionalità e voglia di migliorare sono gli insegnamenti che lascerai a me e al gruppo.

In bocca al lupo per la nuova avventura @Cristiano pic.twitter.com/ekh9heRfPi