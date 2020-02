O futebolista português Cristiano Ronaldo comemora, esta quarta-feira, 35 anos. O atual jogador da Juventus, que cumpre a segunda época no clube italiano, leva um total de 720 golos na carreira, entre Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e seleção nacional. Nesta, está apenas a um da centena.

A 5 de fevereiro de 1985, na ilha da Madeira, nascia aquele que é o melhor futebolista luso de todos os tempos. No currículo, entre as conquistas da Liga dos Campeões por cinco vezes, do Mundial de Clubes em quatro ocasiões, Supertaça Europeia em dois anos, três campeonatos em Inglaterra, dois em Espanha ou um em Itália, além de cinco Bolas de Ouro e dezenas de outros prémios coletivos e individuais, há um sem fim de golos para recordar da carreira de Ronaldo.

O Maisfutebol elenca-lhe dez deles, nos vários clubes e na seleção, ao longo dos últimos anos. De cabeça, pontapé de bicicleta, de livre, em remate de meia distância ou de calcanhar. Lembra-se deste? Qual o melhor?

Golo de cabeça pela Juventus, à Sampdoria, num salto de 2,56 metros (18/12/2019):

Livre à Espanha, pela seleção, no Mundial 2018 (15/06/2018):

Pontapé de bicicleta à Juventus, pelo Real Madrid (03/04/2018):

Calcanhar à Hungria, no Europeu 2016, pela seleção (22/06/2016):

Calcanhar ao Rayo Vallecano, pelo Real Madrid (26/02/2012):

Golo ao Almeria, pelo Real Madrid (15/04/2010):

Remate fulminante ao FC Porto, pelo Manchester United (15/04/2009):

Cabeçada à Roma, pelo Manchester United (01/04/2008):

Golo de livre ao Portsmouth, pelo Manchester United (30/01/2008):

Golo de Ronaldo ao Moreirense, pelo Sporting (07/10/2002):