Cristiano Ronaldo está de regresso ao trabalho. O português, que esteve de férias depois de participar com a seleção nacional no Euro 2020, regressou a Turim para dar início à nova temporada ao lado do restante plantel da «vecchia signora».

A caminho dos habituais exames médicos, o craque da Juventus foi recebido em grande euforia por adeptos, com aplausos e pedidos para tirar fotografia. Ronaldo parecia bem disposta no regresso a Itália, cumprimentou os presentes, deu autógrafos e tirou fotografias.

A par de Ronaldo, voltaram também o holandês Mathijs de Ligt, o galês Aaron Ramsey, o francês Adrien Rabiot e sueco Dejan Kulusevski, que também estiveram ao serviço das respetivas seleções no Europeu.