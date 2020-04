A Dugout, parceira do Maisfutebol, recuperou nesta quarta-feira a famosa celebração de Cristiano Ronaldo, aperfeiçoada ao longo dos anos. Com mais de 700 golos marcados na carreira sénior, o avançado português experimentou vários festejos mas aquele salto e o estrondoso «sssiiimmm» passaram a ser uma imagem de marca. Já está cansado de ver esse festejo? Acreditamos que não. Por isso, recorde as celebrações de Ronaldo aqui: