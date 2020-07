Caso venha a concretizar-se o reencontro de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, nos quartos de final da Liga dos Campeões, o palco será... o Estádio José Alvalade.

A UEFA já distribuiu os jogos da "final a 8" de Lisboa, e o recinto do Sporting vai receber, a 15 de julho, o duelo que vai juntar o vencedor do duelo entre Real Madrid e Manchester City (de Bernardo Silva e João Cancelo), e a equipa que sai do embate entre Lyon (de Anthony Lopes) e a Juventus (de Cristiano Ronaldo).

Dois dias antes, a 13 de agosto, Alvalade recebe também o jogo entre o Leipzig e o Atlético de Madrid, de João Félix.

O Estádio da Luz recebe o jogo que abre os quartos de final, o duelo entre Atalanta e PSG, marcado para 12 de agosto, e dois dias depois o jogo que vai juntar Nápoles (de Mário Rui) ou Barcelona (de Nélson Semedo) ao vencedor da eliminatória entre Chelsea e Bayern.

As meias-finais foram distribuídas por ambos os recintos: a 18 de agosto o Estádio da Luz recebe o duelo que de um lado vai ter Real Madrid ou Manchester City ou Juventus ou Lyon, e do outro Barcelona ou Nápoles ou Chelsea ou Bayern Munique. No dia seguinte o Estádio José Alvalade acolhe o jogo entre o vencedor da eliminatória entre Leipzig e Atlético de Madrid e o jogo entre Atalanta e PSG.

A final, recorde-se, está marcada para 23 de agosto, na Luz.