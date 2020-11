Em destaque neste início de temporada da Juventus, Álvaro Morata não esquece quem é o seu habitual companheiro de ataque: Cristiano Ronaldo.

Após a partida frente ao Ferencváros, da Liga dos Campeões, o internacional espanhol deixou rasgados elogios a CR7, que lhe fez uma assistência no decorrer do jogo.

«Não preciso de dizer quem é e o que representa o Cristiano. Está sempre disponível e dá-se bem com toda a gente. É o jogador mais importante da equipa e esperamos sempre que nos leve para o nível que ambiciona para nós», afirmou, citado pelo Tuttosport.

Depois, Morata explicou ainda as diferenças de jogar com Ronaldo ou Dybala no ataque: «É diferente jogar com cada companheiro, mas aproveito a maneira de jogar de cada um. Tenho de aproveitar a qualidade dos outros e estou aqui à disposição desta equipa. Se for preciso, adapto-me a esses jogadores.»